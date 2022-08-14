مصر.. تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح

أعلن القبطان شريف البطل، مدير شركة "نما" للخطوط الملاحية المصرية التابعة لها السفينة الجانحة برأس غارب، اليوم الأحد، إنه تم تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بنجاح، وهي في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

وأضاف البطل -في تصريح صحفي- أن جسم السفينة لم يصاب بأذى، مشيرا إلى أنه تم إجراء معاينة كاملة وتبين أنها سليمة لتستأنف رحلتها مرة أخرى إلى ميناء جدة.

وأكد أن جميع طاقم السفينة بخير، لافتا إلى أن سبب شحوط السفينة هو التيارات الهوائية، موجها الشكر لكافة الجهات المختصة، والتي قدمت المساعدة لإبحار السفينة مرة أخرى.

وكشفت مصادر ملاحية مصرية، أن سفينة البضائع التي جنحت بمنطقة رأس غارب بخليج السويس صباح الأحد تقل نحو 20 سيارة كانت في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي وأنها تعطلت وتسبب سوء الأحوال الجوية إلى جنوحها.