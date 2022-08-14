أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 14 اغسطس 2022، بيتكوين تقترب من 25 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 14 أغسطس/آب 2022، بقيادة بيتكوين التي تقترب من مستوى 25 ألف دولار.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد بنسبة 0.67% لتصل إلى 1.19 تريليون دولار، بحجم تداولات بلغ 54.85 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وحققت عملة بيتكوين ارتفاعا ملحوظا في قيمتها بعد أن صعدت بأكثر من 5%.

وارتفعت شهية المستثمرين نحو بيتكوين وأخواتها بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي والتي أظهرت تراجعا في مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو/تموز الماضي ليسجل نحو 8.5% مقابل 9.1% خلال يونيو/حزيران الماضي، و8.6% في مايو/أيار الماضي.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، بنسبة 0.94% إلى 24,839.86 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكبر في العالم إلى ما يزيد على 475 مليار دولار.

وتواجه بيتكوين مقاومة كبيرة تحت المستوى النفسي 25,000 دولار بقليل.

أسعار العملات المشفرة اليوم

زاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.65% مسجلًا 2,012.36 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.28% ليبلغ 329.34 دولار.

صعد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.59% ليسجل 0.3876 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 4.88% إلى 0.5882 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.39% ليصل إلى 9.48 دولار.

وقفز سعر دوجكوين DOGE بنحو 5.43% ليصل إلى مستويات 0.07766 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.