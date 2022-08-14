"الداخلية المصرية" تكشف سبب حريق كنيسة المنيرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن السبب الذي أدى إلى نشوب حريق في كنيسة "أبو سيفين" في محافظة ‏الجيزة، اليوم الأحد.‏

وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي لها: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".

وتابعت أنه "يجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

بدورها، قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

وأضافت الكنيسة في بيانها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.

وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات".

وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".