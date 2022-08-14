جدري القرود.. 5 فروق بين الطفح الجلدي للفيروس والمسببات الأخرى

يصعب على كثير من الناس التفرقة بين الطفح الجلدي لفيروس جدري القرود وأشكال الطفح الأخرى، فيكف يمكن التفرقة بينهما؟

جدري القرود هو عدوى فيروسية حيوانية المنشأ نادرة تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل فيروس الجدري، الفيروس الذي يسبب الجدري.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، في الآونة الأخيرة، أن فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، محذرة الناس من الإهمال والتهاون مع العدوى.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإن حالات الإصابة بفيروس جدري القرود المؤكدة حتى 14 أغسطس/آب 2022 بلغت 31799 إصابة.

وأوضح المركز، في خريطة توزيع حالات جدري القرود حول العالم، أن هناك 31424 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن الفيروس، و375 فقط في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

أما عن توزيع الحالات حول العالم، فذكر أن الإصابات المعلنة رسميا سجلت في 89 دولة، بينها 82 في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن جدري القرود، و7 في البلدان التي أبلغت عنه تاريخيًا.

طفح جدري القرود والطفح الجلدي الآخر

بصرف النظر عن الأعراض العامة مثل الحمى والتعب وآلام الجسم والطفح الجلدي والآفات على الوجه، تعتبر راحة اليد وحتى الأعضاء التناسلية من العلامات الشائعة لجدري القرود.

وأثار ذلك المخاوف لدى الأشخاص الذين يصابون بأي نوع من الطفح الجلدي أو مشاكل جلدية، لهذا السبب نسلط الضوء على طرق التفريق بين الطفح الجلدي لجدري القرود والطفح الجلدي الآخر، كالتالي:

1- مدة ظهور الطفح الجلدي

عادةً تعتمد مدة استمرار الطفح الجلدي على سبب حدوثه وشدته، وفيما يتعلق بأعراض جدري القرود فإنها تبدأ عادةً في غضون 3 أسابيع من التعرض للفيروس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وإذا ظهرت على الشخص أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا فعادة ما يصاب بطفح جلدي بعد 1-4 أيام، ويمكن أن يتطور الطفح الجلدي في غضون دقائق إلى ساعات من التعرض ويمكن أن يستمر من 2 إلى 4 أسابيع.

2- يمر الطفح بعدة مراحل

إحدى السمات المميزة للطفح الجلدي لجدري القرود هي أنه يمر بأربع مراحل: البقعي، الحطاطي، الحويصلي ثم البثرية، قبل أن يبدأ في النهاية في الندوب والتقشير.

والبقع هي آفات مسطحة تبدأ عادةً على الوجه قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بينما تحدث الحطاطات في اليوم الثالث وخلال هذه المرحلة يرتفع الطفح الجلدي ويصلب بشكل طفيف.

وتحدث الحويصلات بحلول اليوم الرابع أو الخامس وتتميز بظهور نتوءات مرتفعة مليئة بسائل صافٍ، وأخيرا البثور التي تحدث في اليوم السادس أو السابع عندما تمتلئ الآفات بسائل مصفر أو صديد.

عندما يشفي الجسم من الفيروس بحلول اليوم الـ14 أو أكثر، من المحتمل أن يتحول الطفح الجلدي أو الآفات إلى قشور تبدأ في التساقط.

3- يحدث بعد 3 أيام من الحمى

وفقا لموقع timesofindia، يبدو الطفح الجلدي الناتج عن جدري القرود وجدري الماء متشابهين من نواح كثيرة، بداية من الشعور بالحكة إلى مشاركة الطريقة التي يتقدم بها، لذا يصبح من الصعب التمييز بين الاثنين.

ومع ذلك، في حين أن الطفح الجلدي المرتبط بجدري القرود عادة ما يحدث في غضون يوم إلى 3 أيام من الحمى، فإن طفح جدري الماء يبدأ في الظهور بعد يوم إلى يومين من الحمى.بينما يبدأ الطفح الجلدي لجدري القرود غالبًا على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن يظهر طفح جدري الماء أولاً على الصدر والظهر والوجه، ثم يتطور إلى آفات بارزة وبثور مملوءة بالسوائل ثم يأخذ شكل قشرة ثم يسقط.

4- أماكن الطفح الجلدي

يحدث الجرب بسبب العث الصغير، وهو حالة جلدية تؤدي إلى حكة شديدة ويمكن أن تتميز بأنفاق رفيعة متموجة تتكون من بثور صغيرة أو نتوءات على الجلد، وفقًا لمايو كلينك.

على عكس جدري القرود، غالبًا ما يوجد بين أصابع القدمين والإبطين وحول الخصر وباطن الرسغين والمرفقين الداخليين وباطن القدمين.

إذا كنت شخصًا مصابًا بالجرب في الماضي، فقد تبدأ الأعراض في غضون أيام قليلة من التعرض، وإلا فقد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى 6 أسابيع.

5- الطفح التحسسي

غالبًا ما تسبب تفاعلات الحساسية طفحا جلديا قد يختلف في الحجم أو الشدة حسب السبب، مثل التهاب الجلد التماسي الذي يسبب طفحا جلديا مؤلما أو مثيرا للحكة.

ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي في أي مكان بعد 24-48 ساعة، ويجب أن يتلامس الشخص مع مسببات الحساسية بشكل متكرر قبل حدوث رد فعل تحسسي.

أعراض جدري القرود

إلى جانب السمات المميزة لكل طفح جلدي، بما في ذلك جدري القرود، يمكن أن تكشف الأعراض المصاحبة الكثير عن الحالة.

ومن أبرز أعراض جدري القرود التي يشتكي منها المريض قبل ظهور الطفح الجلدي ما يلي:

- الحمى

- القشعريرة

- تضخم الغدد الليمفاوية

- الإرهاق

- آلام العضلات

- آلام الظهر

- الصداع

- أعراض تشبه الإنفلونزا