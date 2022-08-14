"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (15 أغسطس).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلة الأولى حتى الرقم (280) كشف المسافرين الجديد رقم (2022/30) هنــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31)هنــــــــــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونوهت المسافرين ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما بينت أنه لن لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.