بالصور قتلى و جرحى إثر حريق اندلع بكنيسة بمنطقة إمبابة في مصر

أفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أنه جرى نقل 55 مصابا من الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة إلى المستشفيات.

وأضافت الصحة المصرية أن العمل جار على حصر عدد المتوفين، لكنها لم تذكر رقما.

وبينما أكدت الكنيسة المصرية أن عدد الضحايا في حادث الحريق بلغ 41 قتيلا و14 مصابا، قالت وكالة رويترز إن عدد الضحايا بلغ 35 قتيلا و45 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسام عبد الغفار، إن الوزارة دفعت بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، حيث عملت على نقل المصابين إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة، ويجري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار عبد الغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة.

ونوه إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.