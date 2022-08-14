القيادي المحرر عدنان : رفض الاحتلال الإفراج عن صوافطة استمرار لعدوان الاحتلال

أكد القيادي المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأخ المجاهد فراس صوافطة، هو استمرار لعدوان الاحتلال وظلمه بحق شعبنا وأسرانا الأبطال في السجون.

وقال إن الاحتلال بهذا القرار الجائر يحاول كسر إرادة الأخ المجاهد فراس صوافطة، والتنغيص على فرحة ذويه وجماهير شعبنا في طوباس أثناء لحظات انتظار حريته والإفراج عنه.

واعتبر أن السياسة العدوانية بحق الأسرى، والتي تتجسد في رفض الاستجابة لمطالب الأسير خليل عواودة، ورفض الإفراج عن الأسير فراس صوافطة، لن تنال من عزيمته وصبره، الذي شهدت له السجون على مدار 18 عاماً من الأسر.

وبين أن الأخوة الأسرى على موعد مع الحرية، وأن ليل الظلم زائل لا محالة، بإيمانهم بالله وعدالة قضيتنا وصمود شعبنا ومقاومتنا حتى دحر الاحتلال.