كان متوقع الإفراج عنه اليوم بعد 18 عاماً.. الاحتلال يمدد اعتقال قيادي من الجهاد حتى 23 الجاري

قالت مهجة القدس إن ما تسمى بمحكمة سالم العسكرية الصهيونية قررت تمدد اعتقال الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فراس محمود أحمد صوافطة من محافظة طوباس؛ حتى تاريخ 23/08/2022م، لفحص إمكانية تحويله إلى الاعتقال الإداري، علمًا أنه كان مقررًا الإفراج عنه اليوم بعد إنهاء مدة محكوميته البالغة 18 عامًا

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير صوافطة بتاريخ 23 يوليو/ تموز عام 2004م، حيث أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بحقه بالسجن الفعلي لـ18 عاماً على خلفية الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، والقيام بالعديد من العمليات البطولية والجهادية.

ويعتبر الأسير صوافطة أحد قادة الحركة الأسيرة، حيث شغل منصب نائب أمير الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال في الدورة السابقة.

