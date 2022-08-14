حقيقة مقتل سلمان رشدي مؤلف آيات شيطانية في نيويورك- من هو وما ديانة سلمان رشدي ماقصة آيات شيطانية، هناك رجال كثر في العالم يثيرون الجدل في شكلهم أو طريقة تفكيرهم أو في معتقداتهم، أو في كتاباتهم، فهم إما يبحثون عن الشهر من خلال إثار الجدل، أو إنها فعلا تكون لهم معتقدات يؤمنون بها حتى لو كانت خطأ، أو مخالفة للمعايير الطبيعية، لهذا فإن هناك عشرات الآلاف من هذا النوع من الرجال، فإما أن يبقوا على طريقهم أو إنهم يُهاجمون من أفراد مخالفين لهم للرأي أو المعتقدات، وذلك ما حدث مع مؤلف آيات قرآنية سلمان رشدي الذي تعرض لمحاولة القتل أمس في ولاية نيويورك الأمريكية.

وفاة سلمان رشدي

وتعرض البريطاني صاحب مؤلفات وكتابات آيات شيطانية للقتل أمس السبت الأمر الذي دفع الملايين من الناس حول العالم للبحث عن، حقيقة مقتل سلمان رشدي مؤلف آيات شيطانية في نيويورك- من هو وما ديانة سلمان رشدي ماقصة آيات شيطانية، حيث إن رجلا أقدم على طعن سلمان رشدي الكاتب البريطاني، لذلك أرفق فرق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وفاة سلمان رشدي، حيث جاء في التفاصيل أن رجلا اقتحم المنصة في معهد "شاوتاوكوا" وشرع في لكم وطعن رشدي بينما كان يقدم للحضور، وفي أعقاب ذلك سقط رشدي أرضا وجرى تقييد المعتدي.

ما قصة آيات شيطانية

ويزيد البحث بعد حادثة طعن سمان رشدي، البحث عن، ما قصة آيات شيطانية، فهي آيات شيطانية (بالإنجليزية: The Satanic Verses)‏ هي رواية من تأليف الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي. صدرت في لندن بتاريخ 26 سبتمبر عام 1988 بعد 9 أيام من إصدار هذا الكتاب تلقى دار النشر الذي طبع الكتاب الآلاف من رسائل التهديد والاتصالات التلفونية المطالبة بسحب الكتاب من دور بيع الكتب، حيث قامت بنغلاديش والسودان وجنوب إفريقيا وكينيا وسريلانكا وتايلاند وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا وفنزويلا وسنغافورة بمنع الكتاب وخرجت مظاهرات تنديد بالكتاب في إسلام آباد ولندن وطهران وبومبي ودكا وإسطنبول والخرطوم ونيويورك، إذ حصلت خلال عمليات الاحتجاج هذه حادثتين لفتتا أنظار العالم وهي حادثة حرق أعداد كبيرة من الكتاب في برادفورد في المملكة المتحدة في 14 يناير 1989 والحادثة الثانية هي صدور في 14 فبراير 1989 بإباحة دم سلمان رشدي وهاتان الحادثتان لفتتا نظر وسائل الإعلام الغربية بشدة.

ماذا فعل سلمان رشدي صاحب آيات شيطانية مع المسلمين

ويتساءل الجمهور المسلم عن، ماذا فعل سلمان رشدي صاحب آيات شيطانية مع المسلمين، ولماذا محاولة قتله على الملأ، وذلك بعد أن تعرض لمحاولة قتل، إذ إنه من المتوقع أن يفقد إحدى عينيه، حيث قال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد رشدي إحدى عينيه كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد بعد أن تعرض للطعن يوم الجمعة، ويبحث الناس عن، حقيقة مقتل سلمان رشدي مؤلف آيات شيطانية في نيويورك- من هو وما ديانة سلمان رشدي ماقصة آيات شيطانية، حيث خضعَ الكاتب البريطاني من أصول هندية والبالغ 75 عاماً، لجراحة طارئة الجمعة إثر تعرّضه للطعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، وقال وكيل أعماله إنّه وُضِع على جهاز التنفس الاصطناعي.