قوات الاحتلال تنشر اسم منفذ عملية القدس وصورة المسدس الذي استخدمه

نشرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأحد 14/8/2022 صورة منفذ عملية القدس المحتلة وهو أمير صيداوي ، بالإضافة إلى نشرها صورة لمسدس استخدمه أمير صيـداوي في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية .

صورة منفذ العملية

المسدس الذي استخدمه





وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلية اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

وزعم مراسل قناة ريشت كان العبرية ان منفذ العملية 25 عامًا سلم نفسه للشرطة الإسرائيلية علمًا أن أسرته معتقلة منذ ساعات الفجر.

وتابع مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر امني فإن المشتبه به بتنفيذ العملية سلم نفسه لكن ليس يقينًا لدينا أنه هو المنفذ .. يجري الآن التحقيق معه والتأكد فيما إذا كان هو من يقف خلف الهجوم.

وكان "9" مستوطنين صهاينة اصيبوا فجر اليوم الاحد جراء في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وقالت القناة السابعة "الإسرائيلية":" إن شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم نفذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه سيارة للمستوطنين، وبعد ذلك إطلاق النار تجاه المارة في شارع معاليه هشالوم".

وأشارت القناة "الإسرائيلية" في أخر تحديث صادر عن ما يسمي "نجمة داود الحمراء" إلي أن 9 إصابات سجلت نتيجة عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في القدس بينهم 6 رجال وامرأة، بينهم 3 خطيرة و 5 متوسطة وإصابة واحدة طفيفة

وبحسب القناة "الإسرائيلية"، فأن عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية، على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان بسلام، مبينة أن الجيش لا يزال يجري عمليات بحث عن المنفذ بمشاركة مروحيات عسكرية.