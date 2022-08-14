من هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري الجديد.. من هو رضا حجازي ويكيبيديا، ظهرت عبر محركات البحث، بحثا كبيرا على وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي والذي تقلد منصب وزير التربية والتعليم المصري أمس السبت في تعديل وزاري طال 13 وزيرا من الحكومة المصرية الجديدة، لهذا بات الجميع في مصر يبحث عن السيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي، والذي شغل منصب نائب وزير التربية والتعليم المصري، قبل أن يتقلد منصب الوزير بشكل رسمي منذ يوم أمس السبت 13 أغسطس 2022.

السيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد

ويبحث المصريون في هذه الآونة عن، من هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري الجديد.. من هو رضا حجازي ويكيبيديا، وذلك بعد أن أقدمت الحكومة على تعديل وزاري طال 13 وزيراً أمس السبت كان من بينهم اعفاء وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي من منصبه، وتعيين الدكتور رضا حجازي بدلا منه، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، السيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد، ليتعرف الجمهور المصري على وزير التربية والتعليم الجديد في دولتهم.

من هو الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد

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رضا حجازي، أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعمل مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز pic.twitter.com/pZqSn4QaFF — - SALAMA - سلامة (@FattahFattahh) August 13, 2022

من هو رضا حجازي وزير التعليم

ولا يتوقف البحث منذ الأمس عن، من هو رضا حجازي وزير التعليم، وبعد بحث عبر الصفحات المختصة وويكبيديا، وجدنا أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين سابقًا، تقلد رسميًا منذ قليل منصب وزير التربية والتعليم الفني، بعد أن عمل على العديد من الملفات المهمة في الوزارة، أبرزها تدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة؛ من أجل توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

أول مطلب من وزير التعليم الجديد رضا حجازي هو الغاء قصص اللغة العربية المليئة بالحروب والدم والعنف والسيوف وقطع الرقاب مثل عقبه بن نافع وغيرها،وتدريس قصص عن تاريخ العلم والعلماء وتاريخ السؤال والاكتشافات وطفولة نجيب محفوظ وزويل ..الخ وبطريقة جذابة تناسب الأطفال،هذه بداية التغيير — Khaled Montaser (@khaledmontaser) August 13, 2022

#ارض_اللوا

من الاخر اڤهم يا من يحلم بأن التعليم سوف ينصلح حاله#رضا_حجازي

كان مدير كنترول ثانوية عامة لصاحبة اول صفر فى تاريخ الثانوية الطالبة مريم اللى ظلموها واتخرجت من كلية صيدلة بامتياز بعد ٥ سنوات

ماذا تتوقع منه بعد ذلك

*تأبط شرا* pic.twitter.com/no7WUv0MYa — اسيراسورات (@Aserasorat12) August 13, 2022

من هو وزير التربية والتعليم الجديد

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في مصر وحدها، بل في الوطن العربي عن، من هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المصري الجديد.. من هو رضا حجازي ويكيبيديا، بعد أن زاد الحديث عنه عبر السوشيال ميديا، وكأنه رجل جاء لينقذ ما تم هدمه من مرافق التعليم في جمهورية مصر العربية، لذلك نرفق لكم، من هو وزير التربية والتعليم الجديد، فالدكتور رضا حجازي، وُلد عام 1959 وشغل العديد من المناصب آخرها قبل تقلده منصب الوزير هو منصب نائب الوزير لشئون المعلمين، ومن قبلها مناصب أبرزها نائب رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار، كما ترأس الدكتور رضا حجازي، قيادة غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، من سنوات واتخذ العديد من الإجراءات التي تنهي عصر الغش وأبرزها إلغاء التحويلات بين بعض المدارس بعد موافقة وزير التربية والتعليم.