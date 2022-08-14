تفاصيل جديدة: عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد وأطلق 10 رصاصات خلال 15 ثانية

ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد 14/8/2022 ، أن حصيلة ضحايا عملية إطلاق النار في القدس المحتلة ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس.

وأكد مستشفى هداسا "الإسرائيلي"، أنه من بين المصابين في عملية إطلاق النار في القدس، وصلنا 2 أصيبا بأعيرة نارية في الرقبة، وثالث مصاب في الكتف.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10 إلى 15 ثانية على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.

وأضافت القناة، أن مروحيات ومسيرات "إسرائيلية" تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس.

فيما قالت مصادر من الشرطة الإسرائيلية: "قواتنا تطوق الآن منزلا في بلدة سلوان بالقدس عقب عملية إطلاق النار على حافلة وإصابة عدد من الإسرائيليين".

وقعت عملية إطلاق النار على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء :"إن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة 01:24 حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".

في سياق متصل استطاع منفذ العملية ان يلوذ بالفرار من مكان الحادث فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ