أسعار الذهب اليوم في الأردن الاحد 14 أغسطس 2022.. ارتفاع جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات صباح الاحد 14 أغسطس/آب 2022، بالتزامن مع صعود "النفيس" عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم إلى 41.15 دينار (58.04 دولار) مقابل 40.80 دينار (57.48 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 37.72 دينار (53.20 دولار) مقابل 35.70 دينار (50.29 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 30.86 دينار (43.53 دولار) مقابل 30.60 دينار (43.11 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.01 دينار (33.86 دولار) مقابل 23.80 دينار (33.53 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1280 دينارا (1805 دولارا) مقابل نحو 1269 دينارا (1788 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 288.07 دينار (406.28 دولار) مقابل نحو 285.62 دينار (402.34 دولار).