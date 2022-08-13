سعر الدولار واليورو اليوم في الجزائر الاحد 14 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الاحد 14 أغسطس/ آب 2022 لدى البنك المركزي، فيما تراجع لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 147.48 دينار للشراء، و147.53 دينار للبيع، بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria".

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى مستوى 184.77 دينار للشراء، و186.83 دينار للبيع، مقابل 185.77 دينار للشراء، و187.83 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس السبت، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عند 142.91 دينار للشراء، و142.93 دينار للبيع، فيما جاء سعرها لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 ديناراً للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي اليوم نحو 174.69 دينار للشراء، و174.70 دينار للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.01 دينار للشراء، و38.03 دينار للبيع، فيما جاء سعرها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 47.93 دينار للشراء، و48.47 دينار للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينار للشراء، و38.91 دينار للبيع، فيما جاء سعرها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 466.28 دينار للشراء، و466.48 دينار للبيع، فيما جاء سعرها لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 586.92 دينار للشراء، و593.44 دينار للبيع.