أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 14-8- 2022، وتبحث نسبة كبيرة من المتابعين عن أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات المهمة ويزداد البحث عنه من قبل التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج وغيرهم، فهي تهمهم بشكل كبير سواء ارتفع ام انخفض سعر الذهب، وبعد ملاحظة الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير على الانترنت "جوجل"، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 14-8- 2022، ولمعرفة السعر نرجو منكم قراءة المقالة حتى النهاية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات مساء السبت 13 أغسطس 2022، رغم تراجع الأسعار العالمية.

سعر كافة عيارات الذهب اليوم في السعودية

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، ليصل إلى 217.94 ريال (58.04 دولار)، مقابل 215.82 ريال (57.48 دولار) أمس، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال تعاملات السبت ليصل إلى 163.46 ريال (43.53 دولار)، مقابل 161.87 ريال (43.11 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.13 ريال (33.86 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 108.97 ريال (29.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى 190.70 ريال (50.78 دولار)، مقابل 188.85 ريال (50.29 دولار) بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6778 ريالا (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1526 جنيها (406.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب في آخر إغلاق لها، لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.