أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 14-8- 2022، وتبحث نسبة كبيرة من المتابعين عن أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة السورية، ويزداد البحث عنه من قبل التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج وغيرهم، فهي تهمهم بشكل كبير سواء ارتفع ام انخفض سعر الذهب، وبعد ملاحظة الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير على الانترنت "جوجل"، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 14-8- 2022، ولمعرفة السعر نرجو منكم قراءة المقالة حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأحد 14-8-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.





أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 145.824 ألف ليرة (58.04 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 127.599 ألف ليرة (50.78 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 109.370 ألف ليرة (43.53 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، انتعش فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الاوقية الوالجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.535 مليون ليرة (1805 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب خلال تعاملات الأسبوع المنتهي .