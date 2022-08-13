أسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 14 اغسطس 2022

أسعار الذهب من كل العيارات مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات صباح اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في لبنان، لذلك يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات الأحد 14-8-2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المركز الثاني عربيا بعد المملكة العربية السعودية في احتياطي الذهب، باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، وذلك وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر عن شهر يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، إلى 87.651 ألف ليرة (58.04 دولار)، مقابل 88.044 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 76.696 ألف ليرة (50.78 دولار)، مقابل 77.040 ألف ليرة بنهاية تداولات أمس.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 65.739 ألف ليرة (43.53 دولار)، مقابل 66.034 ألف ليرة أمس، بحسب منصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.130 ألف ليرة (33.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.725 مليون ليرة (1805 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 613.569 ألف ليرة (406.28 دولار).

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.