أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن أسعار الذهب في مصر، وهي من الموضوعات المهمة للعديد من الناس، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد أن وجد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة كبيرة في البحث عن أسعار الذهب في مصر في أسواق الذهب المصرية على محركات البحث العالمية، ومحرك البحث الشهير جوجل قررنا كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14-8-2022، ولمعرفة الاسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في تعاملات، اليوم الأحد 14-8- 2022، رغم حالة من الركود في البيع والشراء.





سعر كافة عيارات الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1111 جنيها (58.04 دولار)، مقابل 1,101 جنيه (57.51 دولار)، أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 833.32 جنيه (43.53 دولار)، مقابل 825.82 جنيه (43.14 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 648.13 جنيه (33.86 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 555.54 جنيه (29.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 416.65 جنيه (21.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليرتفع إلى 972.21 جنيه (50.78 دولار)، مقابل 963.47 جنيه (50.33 دولار) بنهاية تداولات أمس.





ارتفاع أسعار الذهب في مصر

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34554 جنيها (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7778 جنيها (406.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، عالمياً، في آخر إغلاق لها، لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.