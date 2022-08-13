تعرف على أغنى 10 أثرياء في العالم!

حافظ أغنى 10 مليارديرات في العالم هذا الأسبوع على مراكزهم بين الأثرياء، رغم التغير الذي طرأ على ثرواتهم.

وحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 13 أغسطس/آب 2022، ظل إيلون ماسك محتفظا بصدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، تبعه جيف بيزوس، ثم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو في المركز الثالث.

في حين تمكن الهندي غوتام أداني من توسيع فراق تفوقه على بيل جيتس إلى 6 مليارات دولار، وجاءت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم كالتالي:

1- إيلون ماسك

جاء ماسك في المركز الأول لأغنياء العالم بصافي ثروة بلغت حوالي 262 مليار دولار مقابل 254 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي الجنسية، تعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

2- جيف بيزوس

حافظ جيف بيزوس على المركز الثاني بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 168 مليار دولار مقابل 165 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وتعد شركة Amazon هي مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث بقائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم، بصافي ثروة بلغ حوالي 149 مليار دولار، مقابل 145 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ويعود مصدر ثروته إلى شركته LVMH.

4- غوتام أداني

جاء الملياردير الهندي غوتام أداني في المركز الرابع بقائمة أثرياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 128 مليار دولار مقابل 123 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته هي شركته Adani Group.

5- بيل جيتس

وظل بيل جيتس خامسا بثروة تصل إلى حوالي 122 مليار دولار مقابل 118 مليار دولار، في الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

6- لاري بايج

احتل لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، المركز السادس، بعد وصول ثروته إلى حوالي 110 مليارات دولار مقابل 106 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

7 – سيرجي برين

وحافظ سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بايج، على المركز السابع لهذا الأسبوع، حيث تصل ثروة برين إلى 105 مليارات دولار مقابل 102 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

8- وارن بافيت

وجاء وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي، في المركز الثامن، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 105 مليارات دولار مقابل 102 مليار دولار، بالتصنيف الأخير للأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

حافظ الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق بمايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه، على المركز التاسع في قائمة أغنى 10 أشخاص بالعالم بثروة تقدر بحوالي 102 مليار دولار مقابل 99.3 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون، في المركز العاشر بصافي ثروة بلغت حوالي 98.4 مليار دولار مقابل 96.1 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، كما أنه كان قد ترك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2014 بعد 37 عامًا من استمراره فيه.

وانضم إليسون إلى مجلس إدارة تسلا في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة في وقت سابق من نفس العام.