البرلمان المصري يقر تعديلات وزارية جديدة

وافق البرلمان المصري، اليوم السبت، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وشمل 13 حقيبة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعديل عدد من الحقائب الوزراية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال السيسي، على حسابه على فيسبوك: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

وأضاف السيسي: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم".