السيتي سيتعاقد مع المدافع جوميز

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي،أنه سيتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو جوميز من أندرلخت البلجيكي حيث يتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

ويُشار إلى أنه بعد انتقال الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال سيستهل سيتي حملة الدفاع عن اللقب بوجود لاعب بارز وحيد فقط في مركز الظهير الأيسر هو البرتغالي جواو كانسيلو.

وقال جوارديولا للصحفيين:" بعد تألق جوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسن كومباني الموسم الماضي إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ عمره 21 عاما سينافس على مكان في الفريق الأول".

وأضاف جوارديولا :"إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة، ذهب إلى بروسيا دورتموند لكنه لم يشارك كثيرا. في العام الماضي منحه كومباني الفرصة.

جدير ذكره أنه لعب جوميز 30 مباراة مع أندرلخت منذ انضمامه في يونيو حزيران2021. ومثل أيضا إسبانيا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب بما في ذلك المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2017 حين خسروا أمام إنجلترا في النهائي.