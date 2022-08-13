بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم يلا شوت... برشلونة و رايو فاليكانو مباشر يلا كورة، يتلقي برشلونة الإسباني مساء اليوم السبت، في أولى مبارياته في الدوري الإسباني 2022/2023م، غريمه رايو فاليكانو، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاثة نقاط، واستكمال مرحلة الاعداد والتجهيز التي ووفق العديد من المحللين الرياضين تظهر قوة فريق برشلونة خاصة بعد الكم الكبير من الصفقات التي عزز فيها الفريق نفسه استعداداً للموسم الرياضي الجديد في اسبانيا 2022/2023، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات نادي برشلونة الإسباني، وخاصة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مساء اليوم السبت 13/8/2022م، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الاسباني 2022، وكذلك تشكيل برشلونة أمام رايو فاليكانو، والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني 2022

ويعتبر اللقاء بالنسبة لنادي برشلونة لقاء مهما ومرتقبا أمام نظيره رايو فاليكانو في الدوري الاسباني الممتاز للموسم الكروي 2022/2023م، على أرض ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني الذي بدأت أولى مبارياته أمس الجمعة، بلقاء اشبيلية وأوساسونا،وينطلق اللقاء بين برشلونة ورايو مساء اليوم السبت عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري

ويخوض برشلونة مبارته الأولي يوم السبت المقبل 13/8/2022م، في مباراة صعبة أمام رايو فاليكانو لبدء موسم الدوري الإسباني 2022-2023، والتي ستبدأ المباراة الساعة 7:00 مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم نقل البث لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports Connect” من أي مكان ومتابعة مباراة برشلونة من الجولة الأولى للدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة.

تشيكل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو في الدوري

وضمن مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم يلا شوت... برشلونة و رايو فاليكانو مباشر يلا كورة، أعلن المدرب الإسباني، تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة رايو فاييكانو في الليجا.

ويواجه برشلونة نظيره رايو فاييكانو، مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو" وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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وشهدت قائمة النادي الكتالوني، استدعاء الصفقات الجديدة، وعلى رأسها البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بجانب فرانك كيسيه، فضلًا عن أندرياس كريستنسن.

وتواجد كذلك البرازيلي رافينها، والفرنسي عثمان ديمبلي بجانب سيرجي روبرتو، بعد أن قاما بتجديد عقودهما، فيما يغيب الفرنسي جوليس كوندي لعدم قيده.

ويغيب عن قائمة برشلونة، الظهير الأمريكي، سيرجينو ديست، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، فضلًا عن المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.

قائمة برشلونة لمباراة رايو فاييكانو اليوم

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينا، تيناس خط الدفاع: أوارخو، كريستنسن، بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا، بالدي، روبيرتو. خط الوسط: بوسكيتس، بيانيتش، بيدري، دي يونج، كيسيه، جافي. خط الهجوم: ديباي، عثمان ديمبلي، رافينها، ليفاندوفسكي، أوباميانج، فيران توريس، فاتي





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نشرت وسائل إعلام إسبانية مساء اليوم الجمعة قائمة أسماء لاعبي نادي برشلونة الذين تم اعتمادهم رسميا من قبل رابطة الليجا الاسبانية بعد تسجيلهم من قبل إدارة النادي الكتالوني.

وبحسب الصحف الرياضية الاسبانية فإن برشلونة تمكن من تسجيل 6 لاعبين حتى اللحظة فيما سيحاول استكمال تسجيل باقي اللاعبين خلال الأسبوع المقبل أي بعد مباراة رايو فاليكانو التي ستعلب يوم غدا في ملعب كامب نو.

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وقالت الصحف عن برشلونة استطاع تسجيل كريستنسن وكيسيه وليفاندوسيكي ورافينها وديمبلي وروبيرتو ، فيما يتوقع ان يتم تسجيل الوافد كوندي خلال الأسبوع المقبل كأقصى حد".

حل نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، أزمة قيد لاعبيه الجدد من خلال إعلانه عن إتمام تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة.

وأشار النادي الكتالوني في بيان رسمي إلى بيع 24.5٪ من ستوديوهات برشلونة لإحدى شركات الخدمات الإعلامية مقابل 100 مليون يورو.

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم يلا شوت... برشلونة و رايو فاليكانو مباشر يلا كورة، ووفقا لهذا الإجراء سيتمكن البارسا من قيد بعض لاعبيه الجدد قبل مباراته أمام رايو فاييكانو، غدا السبت، على ملعب كامب نو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ويسابق برشلونة الزمن لتسجيل قيد 5 صفقات جديدة، وتجديد عقد اثنين من لاعبيه خلال الصيف الجاري، ويحتاج البارسا لمزيد من الأموال لقيد اللاعبين السبعة، حيث يتحرك حاليا لتخفيض رواتب بعض نجومه مثل الثلاثي بوسكيتس وبيكيه وفرينكي دي يونج، ولمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يلا شوت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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ويحظى الدوري الاسباني بأهمية كبيرة في الوسط الرياضي العالمي والعربي على وجه التحديد حيث تسجل أرقاما قاسية في عدد مشاهدات مباريات الدوري الاسباني والذي يعتبر من أقوى الدوريات الخمس في القارة الأوروبية ، حيث تتصارع القنوات التلفزيونية على الحصول على حق بث مبارياته بشكل دائم.

وبحسب ما هو معلن فإن 24 قناة تلفزيونية سوف تقوم بنقل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والتي من أبرزها شبكة قنوات بي أن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الاسباني للعام 2022-2023، ولمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــــــــا

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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم يلا شوت... برشلونة و رايو فاليكانو مباشر يلا كورة، أعلن برشلونة عن قائمة الفريق، لمواجهة ضيفه رايو فاليكانو، مساء اليوم، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.



ويغيب عن القائمة عدة أسماء، لأسباب مختلفة، وهم سيرجينيو ديست، وجول كوندي، ومارتن برايثوايت، وصامويل أومتيتي.

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا - تيناس.

خط الدفاع: بيكيه - أراوخو - كريستنسن - ألبا - إيريك - بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - بيانيتش - روبيرتو - دي يونج - كيسي - جافي.

خط الهجوم: ديمبيلي - ليفاندوفسكي - فاتي - توريس - ديباي - رافينيا - أوباميانج.

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفاليكانو

وسيتم نقل البث لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports Connect” من أي مكان ومتابعة مباراة برشلونة من الجولة الأولى للدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة، ولمشاهدة مباراة برشلونة وفاليكانو بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

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تقديم محمد سعدون الكواري رفقة ضيفيه طارق الجلاهمه وياسر القحطاني @Ms3don @Dr_T_AlJalahmah @Y20



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وأكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن اللاعبين متحمسين لمواجهة رايو فاليكانو، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا: "نحن متحمسون لمباراة غدًا، ونتطلع لهذا الموسم كما قلت قبل مباراة خوان جامبر. نملك غرفة ملابس تنافسية للغاية".

أضاف تشافى: "رايو فاليكانو فريق منظم، يضغطون بشكل جيد، ويلعبون بشكل سريع. سيكون تحديًا جميلًا لنا، وسنسعى للفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وواصل تشافى: "أنا متحمس للفوز بالألقاب، هذا ما سيجعلني ناجحًا كمدرب. بالنسبة لنا من المهم لنا أيضًا طريقة الفوز، ونحن نبلور طريقة للعب منذ قدومنا في نوفمبر. قدمنا بعض النتائج الجيدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، وعلينا أن نواصل للفوز بالألقاب".

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وبدأ نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع أسطورته السابقة ليونيل ميسي، من أجل "خطة العودة" للنادي، لإنهاء مسيرته الكروية هناك.

ووفقا لإذاعة "كاتالونيا راديو"، بدأت إدارة برشلونة بالتفاوض مع ميسي، من أجل رسم خطة كاملة لعودته إلى برشلونة، في صيف 2023، بعد عام من الآن.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة العام الماضي 2021، بسبب عدم قدرة ناديه الأم على تحمل تكاليف راتبه المرتفع، مما دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

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ولكن الآن، يبدو برشلونة في وضع أفضل ماديا، وعلى استعداد لإعادة النجم الأرجنتيني إلى الكامب نو، بعد قضائه موسمين في باريس.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، فأن المفاوضات بدأت بالفعل بين رئيس برشلونة خوان لابورتا، ووالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي.

وسينتهي عقد ميسي مع باريس سان جرمان في يونيو 2023، مما سيتيح له الانتقال بشكل مجاني إلى برشلونة.

وتوقعت المصادر الإسبانية أن يوقع معه برشلونة مرة ثانية، بشرط موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 40 بالمئة.

وسيكون عمر ميسي الصيف المقبل 36 عاما، وقد يوقع مع برشلونة عقدا لمدة عامين، قبل أن يعلن اعتزاله بسن 38، مختتما مسيرته مع النادي الكتالوني.

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