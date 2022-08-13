الكشف عن تفاصيل زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة الثلاثاء المقبل

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عثمان، إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة ستكون جزءاً من المتابعة التي يقوم بها الاتحاد عبر السفراء والقناصل في كل المناطق، مضيفًا أن الزيارة تأتي لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير وما كان له من تبعات كبيرة على واقع السكان في غزة، والآثار والخسائر البشرية والمادية التي أحدثها.

وأشار إلى انه سيتم على هامش الزيارة أيضاً توقيع اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " للعام 2022، لافتًا إلى ان الوفد سيقوم أيضاً بزيارة لبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد وكذلك العائلات التي تضررت منازلها والمباني التي تم استهدافها خلال العدوان الأخير.

وبدأ الجيش الإسرائيلي الجمعة قبل الماضية عدوانا على قطاع غزة استمر حتى مساء الأحد الماضي بإعلان وقف إطلاق نار بين “إسرائيل” وحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصائية لها ارتفاع عدد شهداء العدوان الأخير إلى 49 شهيدًا، إضافة إلى 360 جريحًا.