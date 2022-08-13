جيش الاحتلال يقرر تغيير سياسته الأمنية مع غزة

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الأحد أن جيش الاحتلال قرر تغيير سياسته الأمنية التي سيتبعها مع قطاع غزة عقب العدوان الأخير.

و قالت القناة العبرية إن جيش الاحتلال سيتخذ قراراً حول السياسة الأمنية التي سيتبعها تجاه قطاع غزة ، عقب العدوان الأخير.

وأضافت: "جيش الاحتلال بعد العدوان الأخير على غزة، سيعود إلى تطبيق السياسة الأمنية التي بموجبها يتم تحميل حركة حماس مسؤولية إطلاق النار من القطاع".

وأكدت أن "سلطات الاحتلال ستستأنف استهداف مواقع للحركة للرد على أي إطلاق من غزة."

وبدأ الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية عدوانا على قطاع غزة استمر حتى مساء الأحد الماضي بإعلان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.