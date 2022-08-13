أنشيلوتي: أعد بدور أكبر لهازارد.. وسأتكيف مع رحيل هذا الثنائي

تحدث المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن مستقبل بعض لاعبيه، وذلك في ظهوره أمام وسائل الإعلام قبل مباراة الفريق في الموسم الجديد من الدوري الإسباني غدا الأحد أمام ألميريا.



ويبدو أن وضع داني سيبايوس وماركو أسينسيو سيستمر في إثارة الجدل حتى انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، نظرا لأن المدرب الإيطالي لم يبد مقتنعا بأنهما سيستمران في مشروعه.



وقال: "يجب أن أقيم اللاعبين الموجودين هنا حاليا، العمل بشكل جيد في صالح الجميع".



وأضاف: "يمكن للجميع التعليق على مستقبله مع النادي، وأنا أركز على الفريق الذي معي، والذي يضم سيبايوس وأسينسيو حتى اليوم''.



وزاد: "حتى يوم 31، إذا تغير شيء ما في تفكيرهما، فإننا سنتكيف".



وكان أنشيلوتي أكثر حزما عندما تحدث عن هازارد في موسم يحمل الكثير من الآمال في أن تتزايد مساهمته مع الفريق، بعد أن تعافى بالفعل من الإصابات التي أثرت عليه في المواسم الماضية.



وواصل: "صحيح أن إيدين سيلعب أكثر من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة في الهجوم. لقد اعتاد اللعب على اليسار، كما أنه قدم أداء جيدا على الجانب الأيمن العام الماضي في بيلباو، ونحن نجرب إشراكه كمهاجم وهمي حيث يمكنه إظهار كفاءته. سوف يلعب أكثر".



توهج فينيسيوس



أبدى أنشيلوتي أمله في أن ينجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تكرار الموسم الرائع الماضي، وأن يستمر في تحقيق النجاح، ويحافظ على الاستمرارية، التي كانت حاسمة في تحقيق الفريق للألقاب.



وتابع: "لقد كان موسما رائعا، بدون لحظات يمكن القول إنه كان متعبا فيها، كان دائما حاسما. حسم الكثير من المباريات. نطلب منه الاستمرار على هذا النحو".



ولا يهتم 'كارليتو' بترتيب 'فيني' في المرشحين للحصول على الكرة الذهبية، مردفا: "هذه تقييمات تم إجراؤها. ليس من الأهمية بمكان أن يكون تاسعا أو رابعا. فيني سعيد للغاية بما فعله. لقد أحرز هدف الرابعة عشر (دوري الأبطال). سيقاتل من أجل الفوز بها (الكرة الذهبية) في المستقبل".



وقبل الانطلاقة الأولى للفريق في الليجا الإسبانية غدا، أشار أنشيلوتي إلى أن فريقه، حامل اللقب، سيكون المنافس الذي يجب التغلب عليه إذا ما أراد أي فريق الفوز بالبطولة الموسم الحالي.



واستطرد "لدينا كل آمال العالم لبدء موسم ندافع فيه عن اللقب. ستكون مباريات تنافسية للغاية ومعقدة منذ الغد".



تشواميني وكاسيميرو



وبعد تأكيد عزمه منح هازارد فرصة أكبر للمشاركة، دافع عن مسألة إشراك كاسيميرو إلى جوار تشواميني، وكذلك المركز الذي سيلعب فيه أنطونيو روديجر.



وأضاف: "الاثنان يمكنهما اللعب كمحور ارتكاز، لكن لكل منهما خصائصه المميزة".



واستطرد: "روديجر جيد للغاية. صحيح أنني أشركته في الجانب الأيسر في مباراته الأولى، لكنه عادة ما سيكون قلب دفاع. إذا كان لدينا حالة طارئة خلال الموسم، سيكون فعالا في اللعب على الجانب الأيسر".



وعن كأس العالم في قطر، استرسل: "حتى المونديال لن نواجه فيه الكثير من المشكلات، لأن اللاعبين يريدون الذهاب في حالة جيدة، وسوف يستعدون جيدا. تظهر الشكوك مع عودتهم؛ مع حالتهم عند العودة في اللحظة المهمة من الموسم. من الضروري تقييم حجم التعب والتفكير في منح راحة".



وختم: "أسباب التناوب هي وجود فريق قوي للغاية، ويكون لديك جميع اللاعبين متحمسين، ولأن هناك كأس العالم. نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة للغاية وفي حالة جيدة. الفكرة هي أن يكون التناوب أكثر قليلا مقارنة بالعام الماضي لأن لدي فريق أكثر اكتمالا".