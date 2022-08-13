جلسة جديدة تُعقد الثلاثاء المقبل للأسير أحمد مناصرة للنظر في تمديد أمر عزله الإنفراديّ

أكد طاقم الدفاع عن الأسير الشبل أحمد مناصرة، اليوم السبت، أن سلطات السجون "الإسرائيلية" قامت بتحويل الاسير مناصرة من سجن ايشل في بئر السبع الى سجن هشيكما في عسقلان، في قسم العزل.

وقال المحامي خالد زبارقه أحد أعضاء طاقم الدفاع في تصريح صحفي :" يوم الثلاثاء القادم، الموافق 16/8/2022، الساعة التاسعة صباحاً، ستعقد جلسة في المحكمة المركزية في بئر السبع في طلب سلطة السجون الاسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق الشبل مناصرة.".

وأضاف :" قام طاقم الدفاع بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف " ارهاب" وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة ونحن في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف".

وأردف زبارقه :" قامت مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبير بالتوجه الى رئيس الدولة بطلب عفو عن الشبل مناصرة والإفراج عنه بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية"

يذكر أن مناصرة يواجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الإنفراديّ منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا.