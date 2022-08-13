تفاصيل وسبب مقتل عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري- من هو عبدالله بن زايد البكري الشهري السيرة الذاتية ويكيبيديا 2022، بعد إعلان الجهات الأمنية السعودية عن مقتل عبد الله بن زايد البكرى الشهري، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بحثاُ عن تفاصيل مقتل عبد الله بن زايد البكري الشهري، ومن هو عبدالله بن زايد البكري الشهري، والذي أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن مقتل أحد المطلوبين الإرهابيين ضمن أحد أحياء جدة، الأمر الذي اثار فضول الكثيرين من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ودول الخليجي والعالم العربي بشكل عام، لذلك من خلال موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن سبب مقتل عبد الله بن زايد البكري الشهري ومن هو عبدالله بن زايد البكري الشهري ويكيبيديا.

من هو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري ويكيبيديا

وأعلنت السلطات السعودية،الجمعة، أن عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري ، وهو أحد المطلوبين أمنياً فجر نفسه عند محاولة اعتقاله في مدينة جدة، غربي المملكة، ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 آخرين بينهم 3 من رجال الأمن.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت رئاسة أمن الدولة، إنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً وهو عبدالله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري ، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف.

وأضافت أنه نتج عن ذلك مقتل المطلوب الأمني وإصابة مقيم من الجنسية الباكستانية و 3 أفراد من رجال الأمن السعودي ، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تفاصيل أكثر عن حالتهم الصحية.

وشددت رئاسة أمن الدولة، على مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها .

بيان من رئاسة أمن الدولة، في شأن تفجير أحد المطلوبين أمنيًا نفسه بواسطة حزام ناسف. pic.twitter.com/rFVfqdqAP0 — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) August 12, 2022

من هو عبدالله بن زايد البكري الشهري

وفقد كشف التلفزيون الرسمي السعودي إن عبدالله بن زايد الشهري مطلوب من قبل السلطات الأمنية منذ 7 سنوات.

وعبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري مواطن سعوديّ الأصل والجنسية كونه ولدّ ونشأ في المملكة العربية السعودية، يبلغ من العمر 42 عام ، ولد في محافظة النماص ومتزوج وله ثلاث أبناء ، برز أسم عبدالله بن زايد الشهري من خلال العديد من العمليات الإرهابية التي قام بها ضد المملكة والتواصل مع الجهادين في سوريا واليمن ، حيث أتقن الشهري تقنية التخفي من خلال دوره بين الجهاديين بصورة كبيرة، وكان سبب شهرته هو مشاركته في العديد من العمليات الإرهابية على مستوى السعودية، بالإضافة الى انة ذاع صيته بشكل كبير بعد رصد السلطات السعودية مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن أماكن تواجدة .

- بنفوق الهالك عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري في جدة بتفجير نفسه، بضربة استباقية من أمن الدولة السعودي،تبقّى عدد (3) إرهابيين ممن قاموا بتفجير مسجد قوة الطوارىء بمنطقة عسير في عام 1436هـ ونتج عنه استشهاد 15 شخص.

- حفظ الله وطننا من كل مكروه يراد بها.

- الثلاثة المتبقون👇 pic.twitter.com/Ev3Wu08pts — فهد العطاوي (@RangerF15) August 12, 2022

من هي زوجة عبدالله بن زايد الشهري

بعد الإعلان عن مقتل المطلوب الرابع من قائمة المطلوبين المتورطين بالتفجير الذي استهدف مسجد في عسير عام 2015، كثر البحث عن هويته وهوية زوجته، وبعد أن تعرفنا على عبدالله الشهري، تجدر الإشارة إلى أن اسم زوجته غير معروف، حيث لم تصرح الأجهزة الأمنية عن أية تفاصيل خاصة بالمطلوب، كما لم يتسنى للجهات المعنية بالتحقيق معنه، ومعرفة أين كان مختفي طيلة سبعة أعوام، ولا إن كان متزوج أم لا، وذلك بسبب تفجير نفسه كي لا يعترف أي اعتراف يدينه.

سبب مقتل عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة أنه بالإضافة إلى البيان الصادر بتاريخ 21/4/1437 هـ بشأن الإعلان عن قائمة (9) مطلوبين للجهات الأمنية.

وامتداداً للبيان الحالي. متابعة أمنية تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة من خلال عملية أمنية من تعقب المطلوب. رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري ، وتم رصد حضوره الساعة (10:00) من مساء الأربعاء الموافق 12/1/1444 هـ في السامر. حي في محافظة جدة.

ولدى لبسه الذي أسفر عن وفاته ، أصيب أحد سكان الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن بجروح مختلفة ، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل مقتل عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري

أعلن أمن الدولة السعودي، اليوم الجمعة، عن مقتل الإرهابي المطلوب عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، والذي ظل هاربا قرابة 7 سنوات من، اشتراكه في عملية إرهابية مع آخرين، استهدفت المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، في يوم الخميس 21 / 10 / 1436هـ.

قال المتحدث الرسمي باسم أمن الدولة السعودي، أن قوات الأمن قامت بتعقب ورصد تحركات المتهم عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ومن ثم تم تحديد موقعه، وذهبت قوة للقبض عليه.

وتبين أن المتهم يسكن في حي السامر بمنطقة جدة، وعند الذهاب للقبض عليه، قام بتف.جير نفسه من خلال حزام نا.سف كان يرتديه، مما أسفر عن إصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن.

«أمن الدولة»: الهالك عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري هو المطلوب رقم (4) في قائمة المطلوبين الـ(9) التي تم إعلانها بتاريخ 1437/4/21#عكاظ #عاجلhttps://t.co/ZOXbegjQQF https://t.co/8Ha58Dvaev — عكاظ (@OKAZ_online) August 12, 2022

سبب مقتل عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مكافأة قدرها مليون ريال سعودي، لمن يدلي بمعلومات عن متهم واحد من المتهمين في قضية استهداف المصلين، و 5 مليون ريال لمن يقدم معلومات عن أكثر من شخص منهم.

وفي الوقت نفسه حذرت من التعامل معهم، أو التفكير في توفير ملجأ أو ملاذ لهم، ويمكن لكل من يريد أن يدلي بمعلومات ويحصل على المكافأة الاتصال برقم 990، أو الذهاب لأقرب جهة أمنية.

والأشخاص المطلوبين هم:

• عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية).

• ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).

• محمد سليمان رحيان الصقري العنزي

• سعيد عائض إل دعير الشهراني ( سعودي الجنسية ).

• طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

• عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية).

• مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

من هو السعودي الذي فجر نفسه أثناء اعتقاله

وكان صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 23 / 10 / 1436هـ، حول العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير بتاريخ الخميس 21 / 10 / 1436هـ، ونتج عنه استشهاد ( 11 ) أحد عشر من رجال الأمن، و( 4 ) أربعة من العاملين بالموقع من الجنسية البنجلاديشية، وإصابة ( 33 ) شخصاً آخرين، فقد تمكنت الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل بتوفيق الله إلى نتائج كشفت عن تفاصيل مراحل هذا العمل الإرهابي الجبان وذلك على النحو الآتي:-

أولاً / ارتباط الانتحاري منفذ العملية / يوسف سليمان عبدالله السليمان- سعودي الجنسية- بالمجموعة الإرهابية التي أُعلن يوم الأربعاء الموافق 3 / 12 / 1436هـ عن مداهمة وكرين تابعين لها، الأول يقع بحي المونسية بمدينة الرياض، والثاني بمحافظة ضرما، حيث وفروا له المأوى عند قدومه من منطقة الجوف إلى منطقة الرياض في شقة بحي الفلاح والمُعلن عن مداهمتها بتاريخ الاثنين الموافق 15 / 12 / 1436هـ، قبل أن ينقلوه إلى موقعهم الآخر بضرما، ليتدرب فيه على ارتداء واستخدام الحزام الناسف، وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية.

ثانيا ً/ بعد أن أتم تدريباته وسجل وصيته تم نقله من منطقة الرياض إلى منطقة عسير بواسطة / فهد فلاح الحربي- سعودي الجنسية- والمُعلن عن قبضه بتاريخ الاثنين الموافق 15 / 12 / 1436هـ، لينضم هناك إلى خلية إرهابية يقودها شخص يدعى / سعيد عائض آل دعير الشهراني- سعودي الجنسية -، بالإضافة إلى قيام / فهد فلاح الحربي في وقت لاحق بنقل الحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه منفذ العملية على سيارته من الرياض إلى عسير مصطحباً معه زوجته المواطنة / عبير محمد عبدالله الحربي، مستغلاً وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته.

من هو السعودي الذي فجر نفسه أثناء اعتقاله والقضية المتهم فيها

ثالثا ً/ في اليوم الذي نُفذ فيه العمل الإرهابي أرتدى الانتحاري / يوسف سليمان عبدالله السليمان الحزام الناسف وتوجه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير / صلاح على عايض آل دعير الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب / سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني، فسولت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه بكل خسة ودناءة منقاداً في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية، وتمكنه بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة قبل أن يفتضح أمره ويقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذا العمل الإرهابي الدنيء وهما / فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعان- سعوديي الجنسية ، فيما لا يزال البقية متوارين عن الأنظار قبل تحديد موقع عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري، الذي فجر نفسه اليوم، وهم كل من :-

سعيد عائض إل دعير الشهراني ( سعودي الجنسية ).

طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية).

عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية).

ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية).

مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية).

محمد سليمان رحيان الصقري العنزي ( سبق الإعلان عنه كمطلوب أمني ضمن قائمة 16 التي أعلن عنها بتاريخ 16 / 8 / 1436هـ.

مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).