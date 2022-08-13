الاحتلال يجدد أمر منع السفر بحق الشيخ رائد صلاح

جدد الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 13 أغسطس 2022، أمر منع رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد بذريعة "أسباب أمنية".

وقالت مصادر إعلامية :" إن قرار منع السفر جاء حتى تاريخ 13 سبتمبر القادم، قابل للتمديد لـ 6 أشهر أخرى".

ويزعم الاحتلال أن سفر الشيخ صلاح إلى خارج البلاد سيُستغل لإجراءات لقاءات مع "منظمات إرهابية" ودعم مصالح الحركة الإسلامية.

يذكر أن الاحتلال "الإسرائيلي" حظر، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.