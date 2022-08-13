"الدفاع الروسية" تعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحرير بلدة بيسكي في الجمهورية بشكل كامل نتيجة العمليات الهجومية لقوات الجيش الروسي والشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف. وتعتبر بيسكي من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس.

وذكر كوناشينكوف أيضا أن ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 270 من العناصر القومية المتطرفة إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك.

ودمرت القوات الروسية في منطقة كراماتورسك بدونيتسك راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز HIMARS ومستودع ذخيرة لها.

وتم تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز Mi-24 على الأرض في مقاطعة نيكولايف.

واستهدف الجيش الروسي أربعة مراكز قيادة وقوات وأسلحة ومعدات أوكرانية في 143 منطقة خلال يوم.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلتين من راجمات الصواريخ "غراد"، وثلاث فصائل من مدافع "أكاتسيا"، وخمس فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم، كما أسقطت أربع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS في الهواء.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرنية، و148 مروحية، و736 1 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4297 دبابة ومدرعة أخرى، و798 راجمة صواريخ، و3295 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4858 مركبة عسكرية خاصة.