الدولار في انخفاض مستمر مقابل الشيكل.. وشهر سبتمبر يحسم الأمر

منذ أكثر من أسبوعين، وسعر صرف الدولار الأمريكي يواصل الانخفاض مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، وذلك بعد أن شهد ارتفاعاً ملحوظا خلال الأشهر الماضية.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستويات 3.23 شيكلاً، وفق منصات التداول المحلية، بعد أن بلغ إلى 3.50 شيكلاً منذ أشهر عدة.

الخبير في الشأن المالي والاقتصادي د. مازن العجلة، يرى أن قوة الشيكل "الإسرائيلي" هذه الآونة انعكست بالسلب على الدولار الأمريكي، وجعلته ضعيفاً أمام "العملة الإسرائيلية"، مضيفا: "على الرغم من ارتفاع قيمة العملة الأمريكية عالمياً إلا إنها تبقت ضعيفة أمام قوة الشيكل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار د. العجلة في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الاقتصاد "الإسرائيلي" يشهد معدلات نمو مرتفعة، والسماح لطائرات "شركة العال الإسرائيلية" للتحليق فوق الأرضي السعودية كان له بعداً استثماري التقطه رجال الأعمال، وكان له أثر إيجابي في قوة الشيكل أمام الدولار.

وتوقع د. أن هناك مؤشرات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يسير باتجاه صعودي بشكل بطيء خلال الأسابيع المقبلة، مستدركا: "لكن الأمور تتضح أكثر خلال شهر سبتمبر عند رفع سعر الفائدة الأمريكية من جديد".

ونوه إلى أن الدولار لن يصل إلى مستوى الخمسينات خلال الأيام القليلة المقبلة، وكل الأمور ستتضح خلال الثلاثة أسابيع المقبلة".

ووجه نصيحة إلى المواطنين، بضرورة عدم اقتصار ادخاراتهم على عملةٍ واحدة وأن يدخروا أكثر سلة من العملات (دولار-دينار-شيكل-ذهب)، كون حركة الاقتصاد تشهد صعودًا وهبوطًا للعملات.