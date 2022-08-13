المقاومة في الضفة خلال أسبوع .. 32 عملية إطلاق نار "4" شهداء وإصابة "12" إسرائيلياً

شهدت الضفة الغربية أسبوعاً ثورياً تميز باشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال على نطاق واسع، استشهد خلالها 4 مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما أصيب 12 مستوطناً وجندياً، ورصدت 127 نقطة مواجهة، و8 عمليات إطلاق نار، و24 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 15 نقطة مواجهة في نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة.

وتمكن الشباب الثائر من اشعال النار في محيط مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، بعد إلقاء زجاجات حارقة تجاهها.

وأطلق مقاومون النار على معسكر لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس، قبل أن ينسحبوا بسلام.

ويوم الخميس اندلعت مواجهات في 5 نقاط بالقدس المحتلة وقلقيلية ورام الله.

وأصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب قرية خربثا المصباح جنوب غرب رام الله رام الله.

وشهد يوم الأربعاء مواجهات على نطاق واسع شملت 28 نقطة في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس، وأدت لإصابة 3 مستوطنين رشقاً بالحجارة.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب أهداف للاحتلال في مستوطنة "بيتار عيليت"، وقرية العيسوية، ومستوطنة "جبعون هحدشاه" (شمال غرب القدس)، و"مستوطنة ننجهوت".

كما استهدفت قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية خلال مواجهات في بلدتي العيسوية، والطور في القدس المحتلة.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت حاجز قلنديا في القدس، وحاجز الجلمة في جنين.

أما يوم الثلاثاء فاستشهد المقاومان إسلام صبوح (32 عامًا)، وإبراهيم النابلسي (19 عامًا)، إلى جانب الفتى حسين جمال طه (16 عامًا) برصاص الاحتلال في نابلس.

كما استشهد الفتى مؤمن ياسين جابر (17 عامًا) برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل.

وأحصيت 37 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، تنديداً بجريمة اغتيال المقاومين في نابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة استهدفت مستوطنة "بيتار عيليت"، ومعسكر "جبعوت" في (بيت لحم) ، وباب الزاوية، ومستوطنة "متسبيه يريحو" في (أريحا).

كما ألقى الشبان عبوة متفجرة صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله، ومفرقعات نارية خلال مواجهات في بلدتي الطور، والعيسوية، وباب الزاوية.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في بيرزيت، ونابلس.

وأصيب جندي إسرائيلي بالحجارة في مواجهات مخيم العروب، و3 مستوطنين قرب مستوطنة "يتسهار"، وبلدة حلحول، وحاجز زعترة.

كذلك أصيب مستوطنان بعد رشقهما بالحجارة قرب مستوطنة "كرمي تسور" في الخليل.

ويوم الاثنين أحصيت 14 نقطة مواجهة في نابلس ورام الله والخليل وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة عزون بقلقيلية، ومخيم الفوار بالخليل، وحوسان في بيت لحم، ومستوطنة "كرمي تسور" في الخليل، ومستوطنة" مجدال عوز" المقامة على أراضي بيت لحم.

وأحصيت يوم الأحد 19 نقطة مواجهة في القدس ونابلس وبيت لحم وسلفيت والخليل ورام الله وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت الاحتلال في بلدة سلواد برام الله، وجبل جرزيم بنابلس.

وأصيب مستوطنان رشقاً بالحجارة قرب قرية حوسان، وكفل حارث.

وألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في سلواد، والعيزرية، وكفل حارث، وحزما، ومستوطنتي "مابو دوتان"، و"جبعات أساف".

أما السبت الماضي فاندلعت مواجهات في 9 نقاط بمدن القدس ورام الله وبيت لحم والخليل.