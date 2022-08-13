موعد العام الدراسي الجديد 2022-2023 في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:53 م
13 اغسطس 2022
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موعد بدء العام الدراسي الجديد  في فلسطين 2022، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد يتسائل العديد من المواطنين في فلسطين عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد العام الدراسي الجديد 2022-2023 في فلسطين إضافة إلى موعد انتهاء العام الدراسي الحالي ودوام الهيئة التدريسية للعام المقبل ، ليكون البحث وخاصة ان اسابيع تفصل عن موعد بدء العام الدراسي الجديد  في فلسطين 2022.

موعد العام الدراسي الجديد 2022-2023 في فلسطين

الوزارة في نشرة لمدراء التربية والتعليم حملت عنوان: "العطلة الصيفية ودوام الهيئة التدريسية" حيث قالت تهديكم وزارة التربية والتعليم العالي أطيب تحياتها، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة انتهاء العام الدراسي، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يجرى العلم بالتالي:

ينتهي العام الدراسي (2021-2022) بتاريخ (2-6-2022)

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موعد العام الدراسي الجديد 2022-2023 في فلسطين

 

تعود الهيئة التدريسية للعمل بتاريخ (27-8-2022)

يبدأ دوام الطلبة للعام الدراسي (2022-2023) بتاريخ (29-8-2022)

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