السلطة تواصل اعتقال كوادر الجهاد في طوباس

تواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة، وفي محافظة طوباس بوجه خاص.

فقد اعتقلت أجهزة أمن السلطة المحرر منير باسل صوافطة (36 عاماً)، بعد أن قام عناصر من جهاز مخابرات السلطة متخفين بالزي المدني باختطافه والاعتداء عليه، وحجزه في "مسلخ أريحا".

وأفادت مصادر خاصة، أنه يتعرض لتهمة الاعتداء على عناصر المخابرات، فيما اعتبرت عائلة المعتقل السياسي صوافطة أن هذه التهمة باطلة وظالمة، مطالبين بضرورة الإفراج عنه.

والمحرر صوافطة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 7 سنوات على عدة فترات، وكان قد خاض معركة الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري عام 2019م.

واعتقلت أجهزة السلطة المحرر أحمد دراغمة (21 عاماً)، الذي أمضى 7 أشهر في سجون الاحتلال، والشاب أحمد نديم أبو دواس (21 عاماً)، دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الاعتقال.

كما تواصل اعتقال المحرر سعيد ناصر دراغمة (23 عامًا) منذ مطلع الشهر الحالي، الذي أمضى سنتين ونصف في سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيد المجاهد محمد ناصر دراغمة الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في 29-6-2008م.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.