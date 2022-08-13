هذا ما يتقاضاه سماسرة التصاريح من عمال الداخل !

أكد نصري أبو جيش وزير العمل، اليوم السبت، أن "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل الذي يعمل مناطق الداخل المحتل.

وأشار أبو جيش في تصريحات إذاعية ، إلى أن أولئك السماسرة يحصلون على نحو ألفي شيكل من كل عامل، لافتًا إلى أنه وزارته تسعى للقضاء على هذه الظاهرة.

ولفت إلى أنه تم الطرح على الجانب الإسرائيلي خلال التواصل معه مؤخرًا، العمل بالآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بآلية إلكترونية، تصبح فيها وزارة العمل المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة.

وحول مستحقات العمال، أشار وزير العمل إلى أنه يتم متابعة هذا الملف مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على تحويل رواتبهم إلى البنوك لحماية حقوقهم.