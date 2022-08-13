الاحتلال يطلق الرصاص صوب المزارعين جنوب قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 13 أغسطس 2022، المزارعين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الفاصل شرق خان يونس أطلقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المزارعين، أثناء عملهم في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروهم عنوة على مغادرة أراضيهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع، تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول الحدود وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.