الداخلية تنشر إحصائية حركة التنقل خلال الأسبوع الماضي عبر حاجز بيت حانون شمال غزة

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (7 وحتى 12 أغسطس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 3867 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9046 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 3695 مواطناً و117 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8929 مواطناً، و54 أجنبياً، و59 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.