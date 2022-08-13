تردد قناة السودان والنيل الأزرق الجديد 2022 HD على جميع الأقمار الثلاثة نايل سات وعرب سات وهوت بيرد ، ويحرص الملايين من الأشخاص على ضبط تردد قناة السودان والنيل الأزرق على شاشات التلفاز من أجل مشاهدة جميع البرامج والنشرات التي تعرضها القناة ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن قناة السودان تقدم طوال اليوم الاخبار العاجلة التي تتعلق بالأوضاع و القضايا السياسية ، و تناقش القضايا مع أهم المحللين السياسيين و يحرصوا دائما على تقديم كافة المعلومات بكل صدق و شفافية وهو ما جعل المواطنين يحرصون على ضبط التردد وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص على وضعه في هذه المقالة وهو التالي:

تردد قناة السودان 2022 الجديد HD

وتعرض قناة السودان برامج ثقافية متنوعة ومختلفة المضمون، على المستويين الثقافي والاجتماعي، على الترددات التالية:

م القمر التردد القطبية الترميز التصحيح 1 عربسات 10810 أفقي H 27500 4/3 2 عرب سات 12523 عمودي V 27500 4/3 3 نايل سات 10795 عمودي V 27500 6/5 4 هوت بيرد 12654 أفقي H 27500 6/5

تردد قناة السودان

هي قناة فضائية تابعة للحكومة السودانية، وتعرض قناة السودان محتواها الإعلامي باللغة العربية، وتعمل على مدار الساعة، وزودت الشبكة نفسها على الشبكة العنكبوتية بموقع إلكتروني ، لزيارة موقع القناة اضغط هنا.

وأول بداية للقناة كانت نهاية عام 1962، ببث تجريبي، من استديو الإذاعة بمدينة ام درمان، وتغطي ثلاث مدن الكبرى، وهي (الخرطوم، ام درمان، الخرطوم بحري).

ويتابع عدد كبير من المشاهدين قناة السودان، في متابعة آخر الاخبار والمستجدات السودانية والعربية، ما وضعها في مكانة مرموقة امام المواطنين، لمعرفة أحوالهم واخبارهم على مدار الساعة.

ويمكن للمواطنين السودانيين، الحصول على التردد لقناة السودان من خلال ضبط الهوائي او اللاقط "الدش"، وبعدها يتم إدخال التردد المرفق في الاسفل.

تردد قناة السودان والنيل الأزرق

أولا: مميزات قناة السودان ، تقدم المسلسلات والافلام حيث تناقش مشاكل وقضايا المجتمع السوداني بعد معالجتها درامياً.

ثانيا: مميزات قناة السودان ، تنقل القناة المشاكل والشكاوى والتحديات وشكل الحياة المواطن السوداني.

ثالثا: مميزات قناة السودان ، تقوم بتغطية الأحداث السودانية والعربية والعالمية.

رابعا: كما أن القناة الرائدة تساهم في تصدير الموروث الثقافي السوداني لمختلف دول العالم.

تردد قناة النيل الأزرق نايل سات

الأقمار الصناعية التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح

نايل سات 12688 3000 رأسي 3/4

تردد قناة النيل الأزرق عرب سات

الأقمار الصناعية التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح

عربسات 12523 27500 عمودي 3/4