دفعة تصريحات رخصة عمل جديدة بين المشغل الإسرائيلي والعامل في غزة- رابط فحص أسماء تصريحات جديدة في غزة، بعد أن حصل عامل فلسطيني على رخصة عمل للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مباشر بينه وبين المشغل "الإسرائيلي"، بات جميع من تقدم للعمل للحصول على تصريح عمل للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة للبحث عن اسمه من أجل حصوله على رخصة عمل جديدة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على الرغم من إن هذه الآلية الجديدة لم تحظى بقبول الجهات الفلسطينية المختصة بشكل كامل.

رخصة عمل جديدة للعمل في غزة

وعلى الرغم من رفض هذه الآلية في الحصول على تصريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن الاحتلال مصر عليها حيث أصدر رخصة لعامل فلسطيني وحيد في غزة، وهو ما يدفع الفلسطينيين في غزة للبحث عن، دفعة تصريحات رخصة عمل جديدة بين المشغل الإسرائيلي والعامل في غزة- رابط فحص أسماء تصريحات جديدة في غزة، ولذلك ترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رخصة عمل جديدة للعمل في غزة، من أجل أن يستعلم كل عامل عن اسمه للعمل في الداخل المحتل.

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وكالة فرانس برس:



تجمع الآلاف من سكان غزة خارج غرفة التجارة في جباليا شمال قطاع غزة بهدف الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في القطاع الفلسطيني. pic.twitter.com/E9eeyKZ6DZ — وليد كبير - Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) October 7, 2021

رابط فحص تصاريح عمل غزة

وفي هذه الآونة يبحث الفلسطينيون في قطاع غزة عن، رابط فحص تصاريح عمل غزة، لأنهم في أمس الحاجة لإصدار تصريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، باعتبار أن الأجور في تلك المناطق المحتلة مرتفعة عما يحصل عليها العامل في قطاع غزة، وتجعله يلبي جميع احتياجات أفراد أسرته، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بشكل كبير، إذ بات معظم الغزيين لا يستطيعون شراء أدنى احتياجاتهم من تلك المستلزمات.

ازدحام شديد على غرفة التجارة والصناعة في غزة بعد أن نشرت منشور في الفيسبوك للسماح بالتقدم للحصول على تصاريح عمل في اسرائيل.



حيث حتى اللحظة استقبلت غرفة التجارة في غزة أكثر من 10 ألاف طلب تصريح عمل داخل اسرائيل المحتلة! pic.twitter.com/0RbcQ6ixlz — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) October 6, 2021

قضية توجه الناس في غزة لتقديم تصاريح عمل عند الاحتلال بالشكل الكبير الي شفناه توجه خطير، ولو بعض المسؤولين عندهم شوية حياء كان قدموا استقالتهم، لأنه مش طبيعي ابدا بعد ١٦ عام من الحكم وجمع الضرائب والجمارك الي كان ممكن تغير مصير دولة بأكملها نلاقي حال الناس من سيئ لأسوء. pic.twitter.com/0n55luc8CR — أبو فَتْحي 𓂆 (@M1998HM) October 7, 2021

رابط أسماء تصاريح عمل جديدة من غزة

ويبحث عشرات الآلاف عن، رابط أسماء تصاريح عمل جديدة من غزة، لعل أن يجدوا أسمائهم بين من حصلوا على تصريح أو رخصة عمل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن هذه الفرصة تنتشلهم من مستنقع الفقر المدقع الذي يعيشونه في قطاع غزة، نتيجة انعدام فرص العمل، أو حتى إن وجدت فإن أجرها زهيد جدا مقابل ساعات لعمل طويلة تصل لـ 12 ساعة في اليوم الواحد، وهو ما يرجوه العامل الفلسطيني، وباتت كل أمنياته أن يحصل على رخصة عمل للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أجرة يومية لا تقل عن 300 شيكل، لذلك يزيد البحث في هذه الآونة، دفعة تصريحات رخصة عمل جديدة بين المشغل الإسرائيلي والعامل في غزة- رابط فحص أسماء تصريحات جديدة في غزة.