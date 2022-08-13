وفاة عشرات الأشخاص بسيول في اليمن

لقي، اليوم، 77 شخصا مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن، خلال قرابة أسبوعين.

وأوضحت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أن "تقارير أولية صادرة عن السلطات المحلية وشركاء العمل الإنساني في اليمن تفيد بمقتل 77 شخصا من بينهم أطفال جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة (من أصل 22)".

وذكر التقرير أن "هؤلاء الضحايا لقوا مصرعهم خلال الفترة من 28 يوليو/ تموز الماضي حتى 10 أغسطس/ آب الجاري".

وأضاف أنه "تم رصد تضرر 35 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات غالبيتها من العائلات النازحة خلال الفترة نفسها".

سيول عارمة تجتاح محافظة حجة في اليمن 🇾🇪اليوم 11 أغسطس 2022@QuakeChaser35 @deZabedrosky @Brave_spirit81 pic.twitter.com/DDpEsFDAuy — راصد الزلازل والبراكين 2022 (@Hgffkk6) August 11, 2022

وأشار إلى أن هذه الأسر "تضررت مساكنها وسبل عيشها ومصادر مياهها جراء الفيضانات".

وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري".

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء تداعيات الحرب المشتعلة منذ نحو ثماني سنوات، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية.