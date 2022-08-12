أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 13 أغسطس 2022

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 12 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب بالاردن، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في الاردن بأسعار الذهب في الاردن ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 12 أغسطس 2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 12 أغسطس 2022

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 40.80 دينار (57.48 دولار) مقابل 40.72 دينار (57.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 35.70 دينار (50.29 دولار) مقابل 35.63 دينار (50.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 30.60 دينار (43.11 دولار) مقابل 30.54 دينار (43.07 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.80 دينار (33.53 دولار) مقابل 23.75 دينار (33.50 دولار)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في الأردن

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1269 دينارا (1788 دولارا) مقابل نحو 1266 دينارا (1786 دولارا)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في الأردن

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 285.62 دينار (402.34 دولار) مقابل نحو 285.04 دينار (402.03 دولار).