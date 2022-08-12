سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 13 أغسطس 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان، وفق تعاملات اليوم السبت في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في لبنان، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 13 أغسطس 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 13 أغسطس 2022

وسجل سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق السوداء 31.950 ألف ليرة للشراء و32 ألف ليرة للبيع، مقابل 30.650 ألف ليرة للشراء و30.700 ألف ليرة للبيع، أمس.