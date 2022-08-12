مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في نابلس

لقي مواطن يبلغ من العمر 28 عاما، مصرعه جراء حادث سير ذاتي بدراجة نارية في قرية بيت فوريك شرق نابلس .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وصل إلى مستوصف بيت فوريك شاب نتيجة إصابته بحادث سير ذاتي بدراجة نارية، وأعلن الأطباء وفاته .

وأضاف ارزيقات أنه تم تحريك قوة من مركز شرطة بيت فوريك لمكان الحادث وتم ضبط الدراجة وتبين أنها غير قانونية وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته .

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة منع أبنائهم من اقتناء وقيادة دراجات نارية غير قانونية لما تشكله من خطورة حقيقية على حياتهم.