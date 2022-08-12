أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تهوي أسفل 24 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة 12 أغسطس/ آب 2022، مع التزام المستثمرين الحذر خوفا من مزيد من عمليات رفع الفائدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء الماضي، عن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال يوليو/تموز، من 9.1% المسجلة في يونيو/حزيران، والتي تمثل أعلى مستوياتها في أربعة عقود.

ويأمل المستثمرون في أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات أقل حدة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مع انخفاض مستويات التضخم.

وتراجعت رسملة سوق الكريبتو لتصل إلى مستويات 1.15 تريليون دولار خلال تعاملات الجمعة لتفقد نحو 1.46% مقارنة بتعاملات أمس.

سعر بيتكوين اليوم

تراجعت بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، عن مكاسبها التي سجلتها خلال تعاملات أمس حيث اقتربت حينها من مستوى الـ25 ألف دولار.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس/ آب 2022 هبطت بيتكوين بنحو 2.58% لتصل إلى 23.911 ألف دولار، كما انخفضت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 458 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع إلا أن بيتكوين ما تزال مسجله ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الحالي بنحو 2.75% وبنسبة 47% منذ بداية العام، ولا تزال تفقد ما يقرب من 45 ألف دولار منذ الوصول لذروتها التاريخية قرب الـ 70 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.11% مسجلًا 1889.28 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.86% ليبلغ 323.19 دولار.

نزل سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.16% ليسجل 0.3778 دولار.

خسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.66% إلى 0.5293 دولار.

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.23% ليصل إلى 9.19 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.55% ليصل إلى مستويات 0.070681 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.