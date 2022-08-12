اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 12 اغسطس 2022

أسعار الذهب من جميع العيارات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر، لا سيما التجار و أصحاب الأعمال المالية، لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر، حيث قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، رغم انخفاض "النفيس" عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1,101 جنيه (57.51 دولار) مقابل 1099 جنيها (57.43 دولار)، أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 963.47 جنيه (50.33 دولار) مقابل 61.29 جنيه (50.25 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 825.82 جنيه (43.14 دولار) مقابل 823.96 جنيه (43.07 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 642.30 جنيه (33.55 دولار) مقابل 640.85 جنيه (33.50 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وقفز سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 34244 جنيها (1789 دولارا) مقابل 34166 جنيها (1786 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7708 جنيهات (402.61 دولار) مقابل 7690 جنيها (402.03 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.