الاتحاد الأوروبي يقر بأنه يطبق معايير مزدوجة على أوكرانيا وفلسطين

اعترف رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن المعايير المزدوجة تتخلل العلاقات الدولية، بعد سؤاله في مقابلة عن سبب استعداد بروكسل لدعم الشعب الأوكراني أكثر من غزة.

وقال بوريل لصحيفة البايس، كما نقلت الخميس روسيا اليوم: " كثيرا ما يتم انتقادنا بسبب ازدواجية المعايير. لكن السياسة الدولية تدور إلى حد كبير حول تطبيق معايير مزدوجة. فنحن لا نستخدم نفس المعايير لجميع الأزمات".

وقال بوريل في وقت سابق من المقابلة، قال بوريل إن دعم كييف ضد موسكو كان "واجبًا أخلاقيًا" للدول الغربية.

وأضاف: "تسوية الوضع مع هؤلاء الأشخاص المحاصرين في سجن مفتوح، مثل غزة، ليس في أيدي الاتحاد الأوروبي" واصفًا الأوضاع المعيشية المزرية في غزة بـ "الفاضحة" و "العار".

و أوضح بوريل أنه "لا يوجد حل للصراع في الشرق الأوسط بدون التزام قوي للغاية من جانب الولايات المتحدة". وخلص إلى أنه تم إجراء العديد من المحاولات في الماضي، ولكن في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك طريقًا إلى الأمام.