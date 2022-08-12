حقيقة وفاة الفنان الكويتي ابراهيم الصلال.. من هو الفنان ابراهيم الصلال ويكيبيديا

من هو إبراهيم الصلال ويكيبيديا ، فالفنانون والممثلون العرب لاسيما القدماء منهم الذين يملكون تاريخًا فنيًا حافلًا لهم مكانتهم المميزة وموقعهم المتقدم بين فناني اليوم، فبعد الاشاعات التي تحدثت عن وفاة الفنان الكويتي إبراهيم الصلال، يبحث المتابعون عبر محركات البحث عن معلومات عن الفنان الكويتي الصلال، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أهم المعلومات عن الفنان إبراهيم الصلال، الذي يعد من أشهر وأهم الممثلين الكويتيين والعرب وهو إبراهيم الصلال.

من هو إبراهيم الصلال ويكيبيديا

إبراهيم مزعل الصلال المطيري ممثل كويتي من مواليد الخامس عشر من شهر آذار مارس عام 1940 في الفنطاس في الكويت، فهو في الثانية والثمانين من العمر وكان قد بدأ مشواره المهني منذ أن كان في الثانية عشر من العمر عام 1952، وخلال الفترات الصيفية كان يشترك بأندية صيفية وانتسب إلى فرقة المسرح الشعبي في بداية حياته، ولعب دور الخال صالح في أول مسرحية قدمتها الفرقة التي حملت اسم سكانه مراته، ويملك تاريخًا فنيًا حافلًا إلى أن أعلن اعتزاله منذ ثمانية سنوات عام 2014، ولكنه لم يلبث أن تراجع بطلب من وزير الإعلام الكويتي سلمان الصباح وقدم مسلسل الليوان بعد عدوله عن قرار الاعتزال.

من هو إبراهيم الصلال ويكيبيديا

إبراهيم الصلال السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات الشخصية والسيرة الذاتية حول الممثل الكويتي المشهور إبراهيم الصلال:

الاسم الكامل: إبراهيم مزعل الصلال المطيري.

تاريخ الولادة: الخامس عشر من شهر آذار مارس عام 1940.

مكان الولادة: الفنطاس في دولة الكويت.

العمر: اثنان وثمانون عامًا.

المهنة: ممثل.

الجنسية: كويتي.

الديانة: مسلم.

سنوات النشاط: منذ عام 1959 حتى الآن.

عدد الأدولاد: أربعة.

أسماء الأولاد: خالد ومزعل وأحمد وعبد الناصر.

أبرز أعماله: جمال عبد الناصر، ومرايا.

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كم عمر الفنان الكويتي إبراهيم الصلال

إن الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال في الثانية والثمانين من العمر، فهو من مواليد الخامس عشر من شهر آذار مارس عام 1940، وقد بدأ مشواره الفني الفعلي في عام 1959 حين قدم أولى مسرحياته سكانه مراته مع فرقة المسرح الشعبي، ولعب دور الخال صالح بالرغم من كونه قد اكتشف شغفه بالتمثيل من خلال المسرح المدرسي منذ أن كان في الثانية عشرة، وبالرغم من تراجع حالته الصحية عام 2014 واتخاذه قرار الاعتزال إلا ان وزير الإعلام الكويتي تدخل في قراره وأقنعه بالتراجع وعاد من جديد إلى الساحة الفنية.

أعمال إبراهيم الصلال

على مدى أكثر من ثلاثة وستين عامًا من العمل في مجال الفن قدم الصلال أعمالًا مسرحيةً ودراميةً متعددة أبرزها:

مسلسل إخوان مريم.

لهفة الخاطر.

باب الفرج.

أشياء لا تشترى.

البيت بيت ابونا.

الليوان.

سكانه مرته.

كازينو ام عنبر.

عاصفة الصحراء.

حامي الديار.

جمال عبد الناصر.

مرايا.

ابتسم مع الصلال.

قاتل للإيجار.

الإنسان هو الإنسان.

الشمس فوق البطاح.

حقيقة وفاة إبراهيم الصلال

لطالما لاحقت الشائعات مشاهير عالم الفن، وقد ترددت مؤخرًا خلال الساعات الماضية أن الممثل الكويتي إبراهيم الصلال قد فارق الحياة في أحد المستشفيات الأوروبية حيث يتلقى العلاج، ولكن أحد أقارب الصلال خرج وأكد للناس أن الصلال قد تجاوز مرحلة الخطر ويستعدون لإخراجه من المستشفى إلى بيته خلال الفترة القادمة بعد أن بدأت حالته بالتحسن النسبي وتجاوز مرحلة الخطر.