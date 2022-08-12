بِلَا مَسَاحِيقَ . . مَعْرَكَةُ " تَوْحِيدِ اَلسَّاحَاتِ " مِنْ مَنْظُورٍ إِسْتِرَاتِيجِيٍّ - د . أَسْعَدَ جَوْدَةٍ

اِنْسِجَامًا مَعَ رُؤْيَةِ اَلْجِهَادِ اَلْإِسْلَامِيِّ اَلْاِسْتِرَاتِيجِيَّةِ أَنَّ فِلَسْطِينَ كُتْلَةً وَاحِدَةً وَأَنَّ مَرْكَزَ اَلِاشْتِبَاكِ اَلرَّئِيسِ فِي هَذِهِ اَلْمَرْحَلَةِ فِي اَلضَّفَّةِ اَلْغَرْبِيَّةِ وَالْقُدْسِ ، لِذَلِكَ قَرَارُ بِنَاءِ خَلَايَا مُقَاوَمَةٍ فِي اَلضَّفَّةِ اَلْغَرْبِيَّةِ وَكَانَتْ طَلِيعَتُهَا كَتِيبَةَ جِنِين وَمَا تَلَاهَا مِنْ كَتَائِبَ ، شَكْلُ زِلْزَالٍ حَقِيقِيٍّ لِلْكِيَانِ اَلصَّهْيُونِيِّ ، بِاعْتِبَارِهَا هِيَ مَكَانُ اَلْحُلْمِ اَلْحَقِيقِيِّ لِلْمَشْرُوعِ وَيَصِفُهَا " بِيَهُودَا وَالسَّامِرَةِ " ، وَبِهَذَا يَأْخُذُ اَلصِّرَاعُ شَكْلَهُ وَمَضْمُونَهُ اَلْحَقِيقِيَّ وَهُوَ اَلْمُقَدَّمَةُ لِتَصْفِيَةِ اَلْمَشْرُوعِ اَلصَّهْيُونِيِّ كَنَقِيضٍ لِتَصْفِيَة اَلْقَضِيَّةِ اَلْفِلَسْطِينِيَّةِ . و

َعَلَيْهِ يُصْبِحُ لِزَامًا قِرَاءَةَ اَلْحَدَثِ بِأَهْدَافِهِ وَإِبْعَادِهِ وَنَتَائِجِهِ وَأَخْذِ اَلدُّرُوسِ وَالْعِبَرِ . أَهْدَافُ اَلْعُدْوَانِ يُمْكِنُ تَلْخِيصُهَا بِالتَّالِي :

- تَوْجِيهُ ضَرْبَةٍ قَاصِمَةٍ لِلْقِيَادَةِ اَلْعَسْكَرِيَّةِ لِلْجِهَادِ ، وَشَلَّ قُدُرَاتِهِ اَلتَّصْنِيعِيَّةِ وَمَرَاكِزُ اَلِاتِّصَالَاتِ .

- تَوْجِيهُ رِسَالَةِ تَهْدِيدٍ قَوِيَّةٍ لِلضَّفَّةِ وَلِكَتَائِبِ اَلْجِهَادِ أَنَّ اَلْجِسْمَ اَلَّذِي تَحْتَمُونَ بِهِ وَتَسْتَنِدُونَ عَلَيْهِ تَمَّ اَلْإِجْهَازُ عَلَيْهِ .

- خَلْقُ حَالَةِ عَدَاءٍ بَيْنَ اَلسَّرَايَا وَالْقَسَّامْ بَعْدَمَا شَهِدَتْ اَلْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا قَفَزَاتٌ نَوْعِيَّةٌ وَخُصُوصًا بَعْدَ سَيْفِ اَلْقُدْسِ بِدَعْمٍ وَتَشْجِيعٍ مِنْ اَلْقِيَادَةِ اَلسِّيَاسِيَّةِ مِنْ كِلْتَا اَلْحَرَكَتَيْنِ .

- اِسْتِدْرَاجُ حَمَاسَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي اَلْمَعْرَكَةِ عَبْرَ طَرْحِ عَنَاوِينَ أَنَّ اَلْهَجْمَةَ عَلَى اَلْجِهَادِ فَقَطْ ، وَهَذَا يُحْرِجُهَا وَيَظْهَرُهَا بِمَظْهَرٍ اَلْمُتَخَلِّي لَحْظَةَ اَلزَّحْفِ وَتَرْكِ اَلْجِهَادِ وَحِيدًا ، وَأَنْ دَخَلَتْ فَالدَّمَارُ سَيَكُونُ مُرْعِب فِي ظِلِّ غِطَاءِ عَالَمِيٍّ لِبِنَاءِ أَحْلَافِ وَأَحَدِ اَلْمُعَوِّقَاتِ اَلْمُقَاوَمَةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ تَحْدِيدًا .

- رِسَالَةُ اَلْأَفْضَلُ اُتْرُكُوا اَلْأَمْرَ ل " جَمَاعَةً بَدَنًا نَعِيشُ " ، وَالْمُقَاوَمَةُ جَلَبَتْ اَلْجُوعَ وَالْفَقْرَ وَالْحِرْمَانَ .

اَلْأَصْلُ أَنَّ تَنْظِيمَيْنِ كَحَمَاس وَالْجِهَادِ يُحَمِّلَا هَذَا اَلْقَدْرَ اَلْعَالِي مِنْ عُمْقِ اَلرُّؤْيَةِ وَالتَّخْطِيطِ اَلْاِسْتِرَاتِيجِيِّ حَرِيٍّ بِهُمْ أَنْ يَبْنُوا تَقْدِيرَاتهمْ عَلَى مَفْهُومٍ ( نَحْنُ ) ، وَيُؤْمِنُونَ بِتَكَامُلِيَّةٍ وَلَعِبَ اَلْأَدْوَارَ ، وَخُصُوصِيَّةُ كُلِّ جَوْلَةٍ ، وَالْخِيَارَاتُ وَالْبَدَائِلُ وَمَا هُوَ اَلْأَفْضَلُ لِلْحَالَةِ اَلْعَامَّةِ وَلِمَاذَا ؟ بَعِيدًا عَنْ اَلْعَاطِفَةِ وَالْهَوَى ؟ ! اَلْحِكْمَةُ وَالذَّكَاءُ فِي هَكَذَا مَعْرَكَةٌ كَانَتْ تَسْتَدْعِي إِدَارَةً مِنْ نَوْعٍ خَاصٍّ وَبِتَكْتِيكَاتٍ عَالِيَةٍ جِدًّا.

بَعْض مِنْ نَتَائِجِ اَلْمَعْرَكَةِ :

1 - رَسَّخَتْ مُعَلِّم ثَابِتٍ أَنَّ اَلْجِهَادَ اَلْإِسْلَامِيَّ غَدًا رَقْم صَعْبٌ لَا يُمْكِنُ تَجَاوُزُهُ أَوْ اَلْقَفْزِ عَنْهُ ، وَعَادَ مُقَرِّرُ رَئِيسٍ عَلَى اَلسَّاحَةِ بِإِقْرَارٍ عَالَمِيٍّ وَإِقْلِيمِيٍّ وَمَحَلِّيٍّ .

2 - مَعْرَكَةُ " تَوْحِيدِ اَلسَّاحَاتِ " ثَبَتَتْ مَفْهُومَ وَحْدَةِ اَلْعَمَلِ اَلْمُقَاوِمِ فِي كُلِّ اَلسَّاحَاتِ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ رُوَيْدًا رُوَيْدًا .

3 - حَافَظَتْ عَلَى نَتَائِجَ " مَعْرَكَةِ سَيْفِ اَلْقُدْسِ اَلَّتِي ثَبَتَتْ وَحْدَةَ اَلْجُغْرَافْيَا اَلْفِلَسْطِينِيَّةِ كُتْلَةً وَاحِدَةً غَزَّةَ كَالْقُدْسِ وَأُمّ اَلْفَحْمِ وَحِيفَا وَجِنِين وَرَفَحْ .

4 - ثَبَتَتْ مَفْهُوم قَابِلٍ لِلتَّطَوُّرِ قَضِيَّةَ اَلْأَسْرَى وَالْمُضِرَّيْنِ اَلْإِدَارِيِّينَ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْعِيدٍ لِإِقْحَامِ اَلتَّدَخُّلِ اَلْأُمَمِيِّ وَبِأَعْلَى مُسْتَوًى وَقَدْ حَصَلَ .

5 - اَلْعَدُوّ فَشِلَ فِي تَحْقِيقِ أَيِّ مِنْ أَهْدَافِهِ اَلْخَبِيثَةِ سَوَاءٌ فِي بِنْيَةِ اَلْجِهَادِ حَسَبَ مَا كَانَ يُخَطِّطُ ، وَلَمْ يَنْجَحْ فِي فَخِّ اِسْتِدْرَاجِ اَلْقَس…