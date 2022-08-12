لجان الصيادين: العثور علي جثمان الشاب الذي غرق في بحر بيت لاهيا

أعلنت لجان الصيادين في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة العثور علي جثمان الشاب الذي غرق في بحر بيت لاهيا شمالي القطاع فجر الجمعة.

و تعرض 3 مواطنين، صباح اليوم الجمعة، للغرق في بحر شمال قطاع غزة، حيث عملت طواقم الإنقاذ على إخراج اثنين، و جرت منذ الصباح عمليات بحث عن الثالث قبل أن يتم العثور عليه.

و من جهتها أعلنت الشرطة الفلسطينية العثور على جثمان الشاب الغريق (محمود ناهض أبو بيض) 17 عاماً، بعد أن قذفته أمواج البحر على شاطئ بحر جباليا شمالي قطاع غزة، بعد أن فقدت آثاره في البحر فجر اليوم.

وقالت الشرطة البحرية في حديث سابق:" نتابع أعمال البحث عن شاب غرق في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم برفقة شقيقيه، حيث تم إنقاذ الاثنين الآخرَين ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شقيقهما الثالث".