دمشق: أحزاب وقوى سورية تبارك لحركة الجهاد الإسلامي بالانجاز الذي حققته معركة (وحدة الساحات)

بارك أمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي والمرشح الثاني لرئاسة الجمهورية العربية السورية في الانتخابات الأخيرة المحامي محمود مرعي، يرافقه المهندس خلدون الخطيب، ونائب الأمين لحزب الشباب السوري الدكتور خالد كعكوش، الليلة الماضية، لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ما حققته في معركة (وحدة الساحات).

واعتبر مرعي خلال زيارته والوفد المرافق لمكتب تمثيل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالعاصمة السورية، أن معركة (وحدة الساحات) إنجاز يضاف إلى سجل انتصارات الشعب الفلسطيني، مثنياً على أداء سرايا القدس، والتطور النوعي للمقاومة الفلسطينية.

بدوره، أكد الدكتور خالد كعكوش على ضرورة إسناد جهود المقاومة في التصدي للاحتلال، كونها تدافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية كلها، وليس فقط عن الشعب الفلسطيني.

كما لفت م. خلدون الخطيب، إلى أن سورية تدعم قرار المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن طموح الشباب السوري تحرير فلسطين والجولان.

من جانبه، رحب ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سورية إسماعيل السنداوي، بالوفد الزائر، متطرقاً إلى دلالات إطلاق اسم (وحدة الساحات) على المعركة الأخيرة.

واستعرض السنداوي إنجازات سرايا القدس وقوى المقاومة وأداءها في المعركة.

ونوه إلى أن "إسرائيل" لم تحقق أهدافها من العدوان الذي شنته على شعبنا، وبأن المقاومة استطاعت أن تفرض شروطها على المحتل.

وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون على أهمية دعم القضية الفلسطينية باعتبار ذلك انتصاراً للحق، وواجباً على كل حر وشريف، مشددين على أن التطبيع لا مستقبل

له في المنطقة العربية، وأن شعوب الأمة متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني، وتترقب اللحظة التي تشارك فيها في معركة التحرير.







