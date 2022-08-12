50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وسط اجراءات الاحتلال المشددة

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة.

و قالت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 50 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة فيه.

وتنتشر شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد.